Tornano a vincere gli azzurri, Pellegri vale l’1-0 di Empoli-Como

L’Empoli torna a sorridere e ritrova la vittoria battendo 1-0 il Como al Castellani-Computer Gross Arena, grazie al primo gol in maglia azzurra di Pietro Pellegri. Una rete pesante quella del giovane attaccante, che permette ai toscani di guadagnare tre punti fondamentali per risalire la classifica, portandosi a 14 punti, mentre il Como rimane fermo a quota 9.

La partita parte subito con un’occasione per il Como: al primo minuto, su un errore in impostazione di Viti, Fadera si invola sulla destra e serve un pallone invitante per Belotti, che però non riesce a finalizzare. Anche al 5′ il Como si rende pericoloso, ma la conclusione di Belotti si stampa sull’esterno della rete. Nonostante le prime accelerazioni, il match si spegne presto, con entrambe le squadre bloccate e impegnate a contenere gli avversari a centrocampo. L’Empoli si avvicina al gol al 27′, quando Gyasi dalla destra serve Pellegri, ma la difesa del Como libera senza difficoltà. Il primo tempo si conclude senza grandi sussulti, riflettendo l’equilibrio tra le due formazioni.

Al ritorno dagli spogliatoi, l’Empoli alza subito i ritmi e riesce a sbloccare la partita al 48′. Su un lancio lungo, Gyasi devia di testa servendo involontariamente Pellegri, che supera Barba con un dribbling secco e lascia partire un potente diagonale che batte Reina. Il giovane attaccante, arrivato quest’anno, festeggia così la sua prima rete in maglia empolese, consegnando il vantaggio ai suoi.

Dopo il gol, l’Empoli continua a spingere e sfiora il raddoppio al 54′ con Gyasi, fermato solo da una tempestiva uscita di Reina. I lariani provano a riorganizzarsi, ma l’attacco a quattro schierato dal tecnico Fabregas non riesce a scardinare la difesa empolese. Nel finale, con il Como sbilanciato in avanti, l’Empoli sfiora ancora il gol con due conclusioni di Colombo, che termina entrambe le volte di poco fuori.

Al 90′ il Como ha un’ultima chance per il pari, ma Viti è impeccabile e sventa l’offensiva, mantenendo il risultato sull’1-0. La partita si chiude con un’importante vittoria per i toscani, che interrompono il digiuno di successi in campionato.

Empoli-Como 1-0

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas (76’ Anjorin), Henderson (84’ Marianucci), Pezzella (84’ Cacace); Solbakken (63’ Colombo), Maleh; Pellegri (76’ Ekong). All. D’Aversa.

A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sambia, Belardinelli, Tosto, Konatè.

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba (63’ Nico Paz), Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera (78’ Verdi), Da Cunha (86’ Cerri), Strefezza (63’ Cutrone); Belotti (78’ Gabrielloni). All. Fabregas.

A disposizione: Audero; Sala, Iovine, Al-Tameemi, Oziolio, Andrealli, Mazzaglia.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi (Bresmes-Palermo; Dionisi; Gariglio/Paterna)

MARCATORI: 47’ Pellegri