Marco Di Bello l’arbitro di Hellas Verona-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25.

Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Hellas Verona-Empoli, gara in programma domenica 8 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio gli assistenti, Francesco Cosso di Reggio Calabria il IV uomo; Valerio Marini di Roma 1 il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar.

Marco Di Bello

Di Bello è un fischietto internazionale con 166 gare in Serie A, 5 in questa stagione. Ha diretto 18 volte gli azzurri, con un bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli-Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo del Brescia e del pari casalingo sempre con i lombardi. Prima direzione in A nella prima giornata del campionato 2014/15, la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese sempre in quella stagione doppia gara in Coppa Italia, il quarto turno col Genoa, vittoria per 2-0, e gli Ottavi con la Roma, sconfitta 2-1 dopo i tempi supplementari. Tre le gare dirette nella stagione 2015/16, la vittoria a Palermo per 1-0 e le sconfitte con Frosinone, 2-1 al Castellani, e Inter, 2-1 a San Siro; due nel campionato di Serie A 2016/17, i pareggi casalinghi con Roma e Torino; altrettante nel campionato 2018/19, entrambi al Castellani: 2-2 contro il Chievo Verona e 3-3 con il Parma. Il successo per 2-0 in casa del Cagliari e la sconfitta per 2-4 con il Milan nella stagione 2021/22 ed infine il pareggio per 0-0 contro la Juventus dello scorso settembre e la vittoria sul Como per 1-0 di qualche settimana fa. Sono 19 i precedenti con l’Hellas Verona, con nove vittorie gialloblu, sei pareggi e quattro sconfitte.