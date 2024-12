La Pianese ospita la Ternana. Prosperi: “Lavorare come abbiamo sempre fatto”

L’allenatore della squadra amiatina ha spronato i suoi in vista del match di domani: “I pronostici ci danno per sfavoriti? È da inizio anno che è così”

Scenderanno in campo domani pomeriggio, sabato 7 dicembre, le zebrette, che alle 15 affronteranno la Ternana. La formazione umbra, tra le più accreditate per la vittoria finale del campionato, se non la più accreditata in assoluto, al momento si trova al secondo posto in classifica, con 36 punti, vantando il miglior attacco e la miglior difesa del girone. A dirigere l’incontro sarà Francesco Zago di Conegliano, assistito da Matteo Gentile (Isernia) e Giuseppe Romaniello (Napoli), mentre il quarto uomo sarà Simone Gavini (Aprilia).

“Non chiederò nulla di particolare ai ragazzi, se non di continuare a lavorare come hanno fatto fino a oggi”. Queste le parole di mister Fabio Prosperi, allenatore della Pianese, nel presentare il prossimo impegno della sua squadra. “Dobbiamo continuare nel percorso che ci ha portato a fare i punti che abbiamo oggi – prosegue il tecnico –. Nelle prossime partite affronteremo tanti avversari, uno più blasonato dell’altro, ma noi dobbiamo proseguire sui binari intrapresi e percorsi fin qui”.

“La Ternana è una squadra che non perde da 16 partite e che sul campo è a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Pescara – spiega Prosperi –. È una squadra che si presenta da sola. Noi, tuttavia, come ho già detto, cercheremo di fare quello che facciamo sempre. So che i pronostici non ci danno per favoriti, ma è così dall’inizio dell’anno”. “Affrontare una squadra fortissima com’è la Ternana non deve cambiarci nulla” conclude infine l’allenatore delle Zebrette.