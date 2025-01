Empoli sconfitto in casa: il Genoa conquista tre punti pesanti

Se non è crisi quasi ci manca, la situazione dell’Empoli si aggrava con la terza sconfitta consecutiva: al Castellani, il Genoa espugna il campo dei toscani con un 2-1 che rilancia le ambizioni salvezza dei rossoblù. Decisivi i gol di Milan Badelj ed Ekuban, che vanificano il tentativo di rimonta empolese guidato da Sebastiano Esposito.

La partita: equilibrio e colpi di scena

Il primo tempo è stato caratterizzato da una grande intensità, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. L’Empoli, nonostante le assenze, cerca di imporre il proprio ritmo con Esposito e Gyasi sugli scudi, ma fatica a trovare spunti concreti contro un Genoa ben organizzato. Dall’altra parte, i liguri cercano di sfruttare la velocità di Vitinha e la solidità di Thorsby, senza però creare grandi pericoli.

Il match si accende nella ripresa: dopo appena 33 secondi, un errore in uscita di Vasquez spalanca le porte al Genoa. Badelj si inserisce alla perfezione, trovando il vantaggio con un preciso destro che non lascia scampo a Berisha. La risposta dell’Empoli è immediata: Esposito si procura un rigore al 55’, ma Leali si supera, deviando il tiro sul palo e mantenendo il vantaggio rossoblù.

Il raddoppio e la reazione empolese

Al 68’, Patrick Vieira cambia le carte in tavola inserendo Ekuban, e la mossa si rivela vincente. L’attaccante ghanese approfitta di un’azione ben orchestrata da Miretti e Thorsby per battere Ismajli e siglare il 2-0.

L’Empoli, tuttavia, non si arrende. Al 75’, un cross preciso di Cacace trova Esposito, che questa volta non sbaglia, svettando di testa e accorciando le distanze. I toscani premono negli ultimi minuti, ma la difesa del Genoa, rinforzata dall’ingresso di de Winter, regge l’urto fino al triplice fischio.

Un momento difficile per i toscani

La sconfitta lascia l’Empoli in una situazione complicata: la squadra di D’Aversa, ferma a quota 19 punti, vede avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione. Con due scontri diretti in arrivo contro Venezia e Lecce, sarà fondamentale invertire la rotta per evitare di compromettere quanto di buono fatto nella prima parte della stagione.

Le parole dei protagonisti

A fine gara, D’Aversa ha sottolineato l’importanza di ritrovare compattezza: “Abbiamo commesso errori che a questo livello si pagano caro. Dobbiamo lavorare sulla concretezza sotto porta e sulla gestione dei momenti chiave”.

Patrick Vieira, invece, si gode il successo: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno mostrato carattere e determinazione. La strada è ancora lunga, ma prestazioni come questa ci danno fiducia”.

Prossimi appuntamenti

Il nuovo anno si aprirà con sfide cruciali per entrambe le squadre: l’Empoli sarà chiamato a riscattarsi contro il Venezia, mentre il Genoa cercherà continuità contro una diretta concorrente per la salvezza.