Obiettivo Juve. I convocati di Palladino, così la Fiorentina a Torino

Fiorentina, i convocati per la Juventus: assente Biraghi, ci sarà Martinez Quarta. Le parole di Palladino

La Fiorentina è pronta ad affrontare la Juventus questa sera, nella partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Raffaele Palladino, tecnico viola, ha diramato la lista dei convocati, che presenta alcune sorprese, tra cui l’assenza di Cristiano Biraghi, ormai ex capitano della squadra.

La lista dei convocati per la Fiorentina

ADLI Yacine BELTRÁN Lucas CATALDI Danilo COLPANI Andrea COMUZZO Pietro CORDEIRO DOS SANTOS Domilson DE GEA QUINTANA David (P) GOSENS Robin Everardus GUDMUNDSSON Albert IKONE Nanitamo Jonathan KAYODE Michael Olabode KEAN Bioty Moise KOUAME Kouakou Christian Michael MANDRAGORA Rolando MARTINELLI Tommaso (P) MARTÍNEZ QUARTA Lucas MORENO Matías Agustín PARISI Fabiano PONGRAČIĆ Marin RANIERI Luca RICHARDSON Michael Amir Junior SOTTIL Riccardo TERRACCIANO Pietro (P)

Tra i convocati, spicca la presenza di Lucas Martínez Quarta, nonostante le voci di mercato che lo vedono vicino al trasferimento al River Plate. Il difensore argentino, protagonista indiscusso nelle ultime settimane, figura regolarmente tra i disponibili per la sfida contro la Juventus.

Assenti in casa Fiorentina

Il grande assente è una conferma: Cristiano Biraghi.

Le parole di Raffaele Palladino alla vigilia della sfida con la Juventus

Alla vigilia della gara contro i bianconeri, Palladino ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, esprimendo fiducia nel riscatto della squadra dopo la sconfitta contro l’Udinese.

“Ho trovato la squadra molto rabbiosa dopo il risultato negativo contro l’Udinese. I ragazzi si sono presentati con grande spirito e concentrazione, pronti a riscattarsi domani. Ci aspetta una partita molto importante e sono convinto che faremo una grande prestazione.”

Riguardo al rallentamento nelle ultime gare, Palladino ha aggiunto: “Dobbiamo analizzare cosa non è andato nelle ultime due partite, ma soprattutto dobbiamo stare attenti ai dettagli. In Serie A è fondamentale farlo per non incorrere in ulteriori passi falsi.”

Sull’importanza della sfida contro la Juventus, Palladino ha dichiarato: “È una partita cruciale, non solo per noi, ma anche per i tifosi e per l’ambiente che ci circonda. I ragazzi sono carichi e vogliono riscattarsi dopo due partite che non sono andate come speravamo. Sappiamo che la Juventus è una squadra difficile da affrontare, ma siamo pronti a dare il massimo.”

Palladino ha anche avuto parole di stima per il suo ex compagno di squadra Thiago Motta, ora allenatore della Juventus: “Thiago sta facendo un lavoro straordinario, sia a Bologna che alla Juventus. È un allenatore che ha un grande futuro davanti a sé. Io lo stimo molto, sia come persona che come tecnico. Gli auguro il meglio, ma solo dopo la partita contro di noi.”

Infine, Palladino ha parlato del percorso della Fiorentina fino a questo punto della stagione: “Abbiamo vissuto un periodo molto positivo, con risultati importanti, ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla. Le aspettative sono alte e dobbiamo mantenere l’equilibrio, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. I tifosi ci supportano e noi dobbiamo pensare partita per partita, spingendo al massimo.”