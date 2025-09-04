Empoli Football Club e Kappa® presentano la nuova Third Jersey 2025/26

Kappa® ed Empoli Football Club svelano la terza maglia per la stagione 2025/26, un omaggio sentito alla Maratona, cuore pulsante del tifo empolese, e al Carlo Castellani Computer Gross Arena, casa degli azzurri dal 1965. A sessant’anni dalla sua inaugurazione, il design celebra il legame profondo tra squadra e tifoseria con una palette ricca di significato: il vinaccia, reinterpretato in tonalità più scure e terrose, si unisce al turchese in un richiamo ad altre storiche divise indossate in passato. Una maglia che unisce memoria e stile in un tributo autentico al cuore pulsante di Empoli.

Design e significato



Il design combina tradizione e ricerca cromatica, trasformando la jersey in un elemento identitario e narrativo. Le tonalità scelte, ricche e profonde, rafforzano il legame con la storia recente del Club e con il suo stadio simbolo. Lo shooting ufficiale, realizzato da Giuseppe Romano al Carlo Castellani Computer Gross Arena, ha ritratto la nuova maglia nella sua cornice naturale tra tifosi di ogni età e memoria collettiva.

Tecnologia e innovazione: performance e comfort



La nuova Kappa® Kombat™ Pro è realizzata con tessuti ultraleggeri e cuciture in nylon stretch per offrire la massima elasticità e comfort. La tecnologia Hydroway Protection assicura un’elevata traspirabilità e una dispersione efficace del calore corporeo. Ogni elemento è studiato per ridurre gli sfregamenti e garantire la migliore esperienza d’uso in ogni contesto.

Disponibilità



La Third Jersey 2025/26 sarà disponibile a partire dalle ore 18.30 di giovedì 4 settembre presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, sullo store online di Empoli FC e nei rivenditori selezionati. Completa così il trittico di maglie che accompagnano la nuova stagione.

