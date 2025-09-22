Lovato: “Dobbiamo rimetterci in careggiata e ripartire, dispiace per i nostri tifosi”

Le dichiarazioni di Matteo Lovato nel post gara di Pescara-Empoli:

“Abbiamo approcciato bene la partita. Poi, non so dare una motivazione precisa, nella seconda parte della ripresa è come se avessimo smesso di portare le nostre idee. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, e non c’è molto da aggiungere: il risultato finale è giusto. Dispiace, perché stiamo facendo un percorso ma nessuno ti aspetta. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, continuare a martellare sui nostri principi, portarli in campo con più coraggio e riuscire a sostenere una partita in tutte le sue imprevedibilità e nei suoi momenti. Su questo c’è tanto lavoro da fare”.

“Quando la partita finisce così, è difficile avere pensieri positivi. Dico che sullo 0-0 la percezione era diversa: a fine primo tempo ci siamo confrontati in maniera positiva. Poi però un secondo tempo del genere non è accettabile: né per rispetto verso di noi, che lavoriamo tutta la settimana, né per i nostri tifosi. Non è accettabile. Ci può stare l’inesperienza ma non sbagliare l’atteggiamento così A caldo sembra tutto negativo, però c’è solo da lavorare. Nessuno ci aspetta: le squadre sono organizzate ed esperte, hanno dei valori. Magari paghiamo un po’ di inesperienza, ma credo che questo gruppo di lavoro sia eccezionale. Dobbiamo solo credere di più in quello che prepariamo e portarlo in campo”.