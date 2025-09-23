Special Pack per le sfide casalinghe contro Carrarese e Monza

In occasione delle sfide casalinghe contro Carrarese (domenica 28 settembre alle ore 19.30) e Monza (mercoledì 1 ottobre alle ore 20.30) per il solo settore di Maratona Superiore sarà possibile acquistare uno pack a prezzo speciale. Lo Special Pack sarà disponibile all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita VivaTicket e o online al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (utilizzando la modalità “stampa a casa”, con l’autodichiarazione di residenza).

La vendita dello Special Pack sarà vietata ai residenti nella provincia di Massa Carrara e ai residenti in Lombardia.





La tariffa Ridotto è valida per gli







Under 18







(nati dopo il 23-09-2007), gli







Over 65







(nati prima del 23-09-1960), per le









donne









e per le







persone con un grado di invalidità dal 60% al 79%







(per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).









﻿









UNDER 14









– Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il 23-09-2011) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su







www.empolifc.com/biglietteria





). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Point, Empoli Store e Unione Club Azzurri.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.









Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza.











