Serie A, risultati 1a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

I campioni d’Italia in carica del Milan ripartono con un vittoria sull’Udinese: 4-2 con Rebic autore di una doppietta. Pensare che la stagione scorsa contro i friulani non erano riusciti a raccogliere successi, pareggiando fra le mura di casa e in trasferta.

Risponde l’Inter del gigante Lukaku che aveva lasciato la Serie A segnando di testa all’Udinese il 23 maggio 2021 nella festa scudetto e tornato marcando ancora di testa al Lecce dopo appena due minuti di gioco del campionato 2022/2023. Ma i nerazzurri soffrono non poco per fare 2-1 con i salentini, di Dumfries la rete decisiva allo scadere del match.

Vittorie per le due squadre della capitale.

I giallorossi della Roma fanno 1-0, Cristante, sul campo della Salernitana. I biancocelesti della Lazio rimontano per 2-1 sul Bologna, con Immobile tanto per cambiare decisivo.

La Fiorentina si impone al 95’ per 3-2 sulla Cremonese. Il Torino passa per 2-1 sul campo del debuttante Monza. L’Atalanta fa 2-0 a Genova…





