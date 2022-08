Empoli, il punto sul calciomercato

Queste prime giornate di serie A si intrecciano con le trattative di calciomercato, situazione non nuova, forse poco simpatica per gli allenatori ma così è. L’Empoli è fra le squadre della massima serie chiamata a completare il proprio organico. Intanto c’è un giocatore in procinto di lasciare, si tratta del centrocampista sloveno Stulac allettato dall’offerta del Palermo, secondo quanto si apprende la trattativa sembra a buon punto, non è un caso che il calciatore non è stato utilizzato a Spezia.

Per la sua sostituzione spunta il nome di Alberto Grassi, calciatore classe ’95 ex Cagliari e Parma. Secondo quanto riferito da Pianetaempoli.it il calciatore potrebbe arrivare con la formula del prestito. Le operazioni di mercato non si fermano qui, la Fiorentina corteggia da tempo Bajrami. La sensazione è che possano essere maturi i tempi dopo il derby di domenica, da capire se il calciatore verrà utilizzato. l’Empoli potrebbe puntare a Zurkowski, sul quale la società non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 4 milioni lo scorso giugno.

Finita qui? non esattamente, c’è bisogno di un difensore che non sarà quasi sicuramente Rugani: l’ostacolo per il suo ritorno è rappresentato dall’alto ingaggio del calciatore fissato a 3 milioni l’anno, ritenuto troppo alto dal club. Insomma non manca “carne al fuoco” saranno sicuramente 15 giorni “roventi” non soltanto a livello climatico.