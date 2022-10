Serie B, risultati 8a giornata 22-23

L’ottava giornata di Serie B s’è aperta con un nulla di fatto. Finisce col risultato di 0-0, infatti, l’anticipo Genoa-Cagliari.

Per i rossoblù padroni di casa terzo successo di fila mancato, per i rossoblù ospiti punto raccolto dopo un doppio KO.

E’ il quarto successo nelle ultime quattro giornate, invece, quello che raccoglie la Ternana al Liberati contro il Palermo: 3-0 firmato Partipilo, Palombo Moro.

Non sa più vincere, invece , l’Ascoli. Col Modena, in casa, fa 1-2 nonostante il vantaggio con Dionisi al 26’. Di Falcinelli e Diaw le reti che ribaltano l’incontro.

Pareggio per 1-1 in Brescia-Cittadella: Ayé per le Rondinelle, Antonucci per i granata.

Settimo turno di fila a rete per Walid Cheddira che col rigore al minuto 83 consegna il successo al Bari sul Venezia, 2-1, e mantiene i pugliesi in vetta alla classifica di Serie B.

L’allungo in solitaria dura però poco.

Perché la Reggina…





