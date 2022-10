Vis Pesaro – San Donato Tavarnelle, LIVE

Il San Donato Tavarnelle scende in campo in occasione della settima giornata di campionato del girone B della Lega Pro.

Appuntamento alle ore 14.30 allo stadio ‘Tonino Benelli’ di Pesaro sul campo della Vis Pesaro.

TABELLINO

Vis Pesaro

Farroni, Zoia, Gavazzi, Rossoni, Cannavò, Borsoi, Fedato, Aucelli, Marcandella, Coppola, Provazza. A disposizione: Campani, Nicoli, Ngom, Nina, Sosa, Egharevba, Bakayoko, Astrologo, Venerandi, Sanogo, Cavalli, Garau, Gucci. Allenatore: David Sassarini

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Calamai, Nunziatini, Gorelli, Marzierli, Carcani, Regoli, Siniega, Bovolon, Noccioli, Montini. A disposizione: Rossi, Onori, Ciurli, Russo, Borghi, Sepe, Rossi A., Brenna, Contipelli, Ubaldi, Gjana, Viviani, Lozza

Arbitro: Valerio Pezzopane (L’Aquila), Andrea Barcherini (Terni), Marat Ivanavich Fiore (Genova), Carlo Palumbo (Bari)

Risultato finale: 1-0 (62′ Fedato)

PRIMO TEMPO

3′ Primo calcio d’angolo per i locali

4′ Stacco di Rossoni, deviazione per nuovo corner. Il giocatore resta a terra dopo esser caduto male

6′ Rovesciata di Provazza sul corner, il pallone abbondantemente alto sopra la traversa

8′ Discesa di Montini a sinistra, ecco il primo calcio d’angolo per il San Donato Tavarnelle

10′ Alza la pressione la Vis Pesaro, i giallo blu si difendono con ordine

12′ Giallo blu momentaneamente in 10 uomini. A bordo campo c’è Regoli per una lieve ferita

14′ Rientra Regoli. Gioco fermo, Rossoni per i locali a terra.

15′ Esce Rossoni per infortunio, dentro Babayoko per la Vis Pesaro.

16′ Punizione di Marcardella, Cannavò di testa chiama al miracolo Cardelli

19′ Gioco nuovamente fermo, Regoli mette un traversone in area di rigore e viene contrastato. Tocco molto duro di Babayoko sul centrocampista giallo blu

20′ Gioco molto spezzettato per i ripetuti contrasti ed infortuni

21′ Calcio di punizione per la squadra di mister Magrini da posizione interessante

22′ Calcio d’angolo per i giallo blu

26′ Ennesima interruzione, a terra Gavazzi per i locali e Marzierli per gli ospiti

29′ Azione personale di Nunziatini che mette il pallone in area di rigore a favore di Marzierli che viene anticipato

30′ Ci prova Bovolon dal limite, pallone raccolto facilmente dalla retroguardia locale

34′ A terra Marcandella per la Vis Pesaro, nuova interruzione. Si prepara a lasciare il campo per infortunio

36′ Entra Astrologo, fuori Marcandella nella Vis Pesaro

40′ Giallo per Astrologo (Vis Pesaro) dopo aver steso Nunziatini

43′ Destro di Cannavò, Cardelli neutralizza il tiro

45′ Sono 5′ i minuti di recupero

47′ Angolo per la Vis Pesaro

49′ Ancora corner per i locali

5′ Fine primo tempo, a reti bianche

SECONDO TEMPO

46′ Si riparte in questo momento!

51′ Ammonito mister Magrini (SDT) per proteste

52′ Corner per i locali. E’ il quinto angolo

53′ Ammonito Zoia per fallo su Carcani in casa della Vis Pesaro

56′ Ammonito Brenna in panchina per aver gettato un pallone in campo ma si tratta molto probabilmente di una svista dell’arbitro

58′ Calcio d’angolo per il San Donato Tavarnelle

60′ Ammonito Fedato in casa Vis Pesaro per fallo su Nunziatini

61′ Cross di Calamai, Noccioli non arriva di testa per il colpo sotto misura. Che occasione per la squadra di mister Magrini!

62′ Traversone dalla sinistra, Fedato di testa porta in vantaggio la Vis Pesaro. VIS PESARO IN VANTAGGIO

65′ Calcio d’angolo per i locali

68′ Fuori Bovolon per Sepe, dentro Russo per Calamai, nelle fila del San Donato Tavarnelle

73′ Fuori Regoli, dentro Rossi A. Dentro Ubaldi per Noccioli. Cambi nelle fila giallo blu

81′ Dentro Ciurli per Montini

82′ Ammonito Gavazzi nelle fila della Vis Pesaro

86′ Dentro Ngom per Cennavo, fuori Rovazza dentro Egharevba. Esce Fedato, dentro Nina (VIS PESARO)

87′ Cross di Ciurli, ci prova Marzierli, pallone alto

90′ Sono 4′ i minuti di recupero

95′ Finisce 1-0 a favore dei locali