“L’importanza del Calcio nel Sistema Paese”

E’ il tema del webinar della Lega Pro con S.E. Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia.



Il calcio come fenomeno sociale, il modello Lega Pro, il legame con il territorio e la sua funzione sociale, la relazione con l’Italia nel contesto internazionale.

Sono stati i principali temi del nuovo webinar dedicato ai club, promosso dalla Lega Pro, ed in particolare dall’Area Marketing, con il suo responsabile, Paolo Carito.

Il seminario da remoto si è tenuto oggi, martedì 23 giugno alle ore 11.30, e ha visto la partecipazione di S.E. Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, in qualità di ospite d’onore.

L’incontro è stato moderato da Livio Gigliuto, Vicepresidente di Istituto Piepoli e Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale.

Si è approfondito, in particolare, il tema dell’importanza che il calcio, primo sport per tesserati in Italia, ha all’interno del sistema Paese. “Lega Pro riesce a veicolare tutti quei valori positivi che lo sport incarna capillarmente lungo tutto il Paese. – evidenzia S.E. Viktor Elbling – Oggi la sfida maggiore che ci si pone davanti è quella del razzismo, sarebbe molto importante una connessione tra le terze leghe di Germania-Italia per sconfiggere questo fenomeno purtroppo radicato. ”

“Siamo onorati di aver avuto il contributo dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, che ringraziamo- dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro– perché per noi questo intervento è un valore aggiunto in termini di confronto e di crescita, in particolare, con la testimonianza delle best practices dalla Germania”.

Il modello Lega Pro, in particolare, nel corso di questa stagione è stato oggetto di più confronti a livello internazionale. Sono tappe di un percorso che rafforza ulteriormente la funzione sociale della C, legata, in particolare alla formazione non solo dei giocatori, ma anche delle varie competenze che operano in più aree all’interno dei club.

Il confronto ha portato anche alla proposta di collaborazioni tra la Lega Pro e i suoi club con associazioni e Università tedesche.

“La presenza di S.E. Viktor Elbling ci onora e testimonia la validità del percorso di credibilità e innovazione che stiamo seguendo– sottolinea Paolo Carito – L’obiettivo principale è che la comunità dei manager di Lega Pro sviluppi un forte sentimento identitario, consapevoli dei valori che caratterizzano la nostra mission e del ruolo che il calcio ha all’interno del sistema del Paese.”