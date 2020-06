Si parlerà di play off con Carmine Gautieri, allenatore della Triestina, ed Ezio Capuano, tecnico dell’Avellino, questa sera a ‘Csiamo’ web, l’appuntamento settimanale dedicato alla Serie C trasmesso sul sito di Rai Sport alle ore 20. I due ospiti, alla guida di squadre che disputeranno i play off (inizieranno il primo luglio), affronteranno l’attualità della Lega Pro con Giacomo Capuano, presentatore della trasmissione.