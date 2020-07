PlayOff Serie C, meno 24 ore al secondo turno della fase nazionale

Firenze, 12 luglio 2020– Direzione promozione. I play off di C sono come un ‘viaggio‘ con tappe che avvicinano al traguardo.

Mancano 24 ore al secondo turno della fase nazionale dei play-off. Scendono in campo 8 squadre.

Nel presentare questo turno, tornano alla mente le parole dell’ indimenticato Gigi Simoni, che lo scorso anno raccontò i play-off quando era a Gubbio.

” Per chi allena e per chi scende in campo sono passione, sfida, speranza, entusiasmo e voglia di abbracciare la squadra che ti ha permesso di realizzare un sogno».

La formula per vincerli?

”Non c’è una formula magica o una ricetta infallibile per vincere le sfide che valgono una stagione. Nei momenti di difficoltà serve unità d’intenti nello spogliatoio. E tanta positività”.

Disse Simoni.

Parole che restano e non si cancellano col tempo come le emozioni di sfide speciali.

Sotto il quadro delle gare in programma domani 13 luglio: REGGIO AUDACE – POTENZA Ore 20.45 ( diretta Rai Sport)

CARPI – NOVARA Ore 20.30

BARI – TERNANA Ore 20.30

CARRARESE – JUVENTUS U23 Ore 20.30