Campionato Primavera 3 e 4, il regolamento della stagione 2021/22

La Lega Pro organizza, per la Stagione Sportiva 2021-2022, il Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” – e il Campionato Primavera 4 (di seguito “Primavera 3” e “Primavera 4”).

Chi può partecipare

La partecipazione ai Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4” è riservata alle società di Lega Pro individuate in ottemperanza a quanto disposto dai Com. Uff. n. 274/A dell’11.06.2021 e n. 8/A del 08.07.2021 della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 245/L dell’11.06.2021 e n. 13/L del 09.07.2021 di Lega Pro) e alla squadra San Marino Academy in rappresentanza della Federazione Sammarinese, che partecipa al Campionato Primavera 4 con diritto di classifica senza prendere parte alla fase dei Play Off per la promozione al Campionato Primavera 3 2022-2023.

Gli organici “Primavera 3” e “Primavera 4” sono definiti in applicazione a quanto disposto dal Com. Uff. n. 88/L del 24.08.2021 di Lega Pro

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/L del 24 Agosto 2021

