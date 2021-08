Empoli: il calciomercato del ritorno in Serie A

Avete presente quelle squadre che, dopo una lunga “militanza” nella Serie B, in Lega Pro, si barcamenano tra la massima serie e quella cadetta? E qui non stiamo parlando del Chievo, una squadra che circa vent’anni fa compì un’impresa al limite dell’impossibile, ma bensì dell’Empoli.

Il team toscano è infatti ritornato in Serie A dopo un paio d’anni di assenza, a dimostrazione di come, nella terra di Dante e Petrarca, non svetti solo il viola della Fiorentina. Vediamo dunque di capire assieme gli acquisti e le strategie di Aurelio Andreazzoli per la Serie A 2021 – 2022.

Prima di tutto, giusto per cominciare con la giusta carica, il team toscano ha confermato in via ufficiale l’acquisto del difensore Adrian Ismajli proveniente dalle fila dello Spezia. A tal proposito, ricordiamo che l’Empoli ha diffuso un comunicato stampa dove sono stati riportati alcuni elementi biografici del giocatore e le sue principali gesta sportive.

Tra queste, citando le parole del comunicato, si ricorda come Ismajli, “dopo aver giocato nelle nazionali kosovare, a novembre 2018 sceglie la nazionale albanese: fa il suo esordio nel novembre del 2018 nella sfida di Nations League contro la Scozia e ad oggi conta 18 presenze con 1 gol”.

Rimanendo sempre in tema di difesa, il team di Aurelio Andreazzoli, sta pensando al “compaesano” Lorenzo Tonelli, il cui contratto scadrà a giugno del prossimo anno. Pare infatti che il difensore della Sampdoria potrebbe essere l’uomo chiave che tanto serve alla squadra.

Inoltre, non va poi dimenticato il leccese Sebastiano Luperto (Napoli) prestato direttamente dalla squadra partenopea. Una giovane promessa che, inutile dire, si spera rimanga tra le fila del team toscano.

Ma naturalmente una squadra non può certo giocare solo ed esclusivamente in difesa, perciò anche la questione attaccanti è al centro dei piani economici e strategici dell’Empoli. Tra i papabili vi sono il giovanissimo trentino Andrea Pinamonti (in forza all’Inter, ma si è distinto anche per le varie sezioni “Under” della Nazionale Italiana) ed all’ivoriano Christian Kouamé (Fiorentina).

Su quest’ultimo attaccante c’è però da fare un piccolo appunto per inquadrare un po’ meglio la sua situazione. Si spera infatti che il suo passaggio all’Empoli cambi i suoi punteggi dato che sta uscendo da una stagione decisamente sfortunata con una media piuttosto carente (su poco più di 30 partite si è potuto contare un solo goal ed un assist).

Insomma, come si è potuto ben intuire leggendo queste righe, per l’Empoli sono previsti degli autentici “giorni di fuoco”, non solo in riferimento all’afoso caldo Lucifero che sta attanagliando tutta l’Italia, ma a causa delle trattative con i giocatori e le loro rispettive squadre.

Per scoprire come andrà a finire tutto questo “scontro” fra titani del pallone bisognerà portare ancora un po’ di pazienza perché di cose certe, a questo mondo, ce ne sono ben poche ed il calciomercato non è fra esse.

Se poi il calcio o lo sport in generale non dovessero essere la vostra passione principale, o volete ingannare un po’ il tempo, potete sempre rilassarvi con le slot offerte da Winspark Casino.