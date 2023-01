Cordoglio della Lega Pro per la scomparsa di Gianluca Vialli

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli.

Campione, ex di Cremonese, Samp, Juve e Chelsea, dirigente della Nazionale azzurra, aveva 58 anni. Gianluca Vialli è stato grande attaccante, apprezzato allenatore e grandissimo uomo che ha affrontato con dignità e forza la malattia.

For this alone, it’s why it is the beautiful game.

Grazie Vialli ❤️❤️pic.twitter.com/wYKycm5RKC

