Pistoiese: le precisazioni di Alessandro Gammieri

La Pistoiese Calcio ha inviato le precisazioni dell’Amministratore Unico dell’US Pistoiese 1921 Alessandro Gammieri (dimissionario dalla carica di A.D. della Holding Arancione srl, ma ancora in essere fino a nuova nomina), in relazione ad alcune pubblicazioni avvenute sul quotidiano “Il Tirreno“. “A dispetto di quanto pubblicato sul quotidiano Il Tirreno, il sig Lehmann sarà a Pistoia il giorno 12/01/23. Il sig. Lehmann presenzierà e sarà felice di incontrare, per la terza volta in assemblea, i pochi soci della Holding Arancione srl che hanno partecipato alle adunanze ed hanno sostenuto la Us Pistoiese dal 20 gennaio 2022 (data di acquisizione delle quote). Il sig. Lehmann, prima del 12 p.v., ha sempre partecipato personalmente agli incontri con i soci di minoranza o per delega scritta (in una occasione) o personalmente (in due occasioni).

Si precisa che l’Amministratore Delegato dimissionario della Holding Arancione Srl (Avv. Gammieri), nel corso della conferenza stampa, ha semplicemente letto quanto riportato nel verbale di assemblea del 01/12 u.s. Parole non proprie, bensì un appello accorato espresso da un socio di minoranza (dott. Andrea Bonechi) durante l’assemblea del 01/12 u.s. (a cui ha partecipato il sig. Lehmann). Ci si pone seriamente dei quesiti: 1. cui prodest? A chi giova riportare questo tenore di “informazioni”?2. Perché non è riportato il nominativo del socio Holding? Per inciso, unitamente alla convocazione dell’assemblea, è stato recapitato a ciascun socio il verbale CDA del 02/01/23, in cui il sig. Lehmann ha espresso la volontà di candidarsi ad amministratore unico della Holding Arancione srl. Si precisa che : A) il luogo per esprimere il proprio pensiero all’interno di una società (Holding Arancione srl) è l’assemblea dei soci. Si ringraziano i pochi che partecipano e che arricchiscono i nostri incontri con il proprio contributo; B) nessun socio ha richiesto di visionare ilBilancio ritualmente approvato e depositato“.