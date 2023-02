Roma, 9 febbraio 2023. Si svolgerà oggi a Roma l’Assemblea Straordinaria Elettiva di Lega Pro per l’elezione del nuovo presidente. L’Assemblea avrà luogo al Salone D’Onore del CONI – Foro Italico Palazzo H – Piazza Lauro de Bosis 15, in prima convocazione con inizio alle ore 08.00 ed in seconda convocazione con inizio alle ore 11:45 di oggi 9 febbraio 2023