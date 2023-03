Serie C, variazioni per la 17a giornata di ritorno. Cambia anche Torres-Carrarese

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.178/DIV del 27.02.2023, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

GIOVEDÌ 06 APRILE 2023

GIRONE A

PERGOLETTESE – L.R. VICENZA Giovedì* Ore 20.00

SANGIULIANO – JUVENTUS NEXT GEN Giovedì* Ore 16.00

*Anticipo disposto anche in relazione al Calendario di Coppa Italia Serie C – Finale di ritorno

GIRONE B

ALESSANDRIA – ANCONA Giovedì Ore 18.00

TORRES – CARRARESE Giovedì Ore 14.30

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/DIV del 28 Marzo 2023

