I ragazzi della Serie C in visita al Museo del Calcio

Coverciano (Fi), 24 maggio 2023. Una mattinata speciale per i ragazzi della Rappresentativa Under 16 di Lega Pro, all’insegna della storia del calcio per ripercorrere l’epopea azzurra: i giovani giocatori – già a Coverciano per preparare l’amichevole di questo pomeriggio contro i pari età della Ternana, hanno fatto infatti visita al Museo del Calcio per ripercorrere le sfide e i trionfi di oltre un secolo di storia della Nazionale italiana.

Dopo aver visitato il museo e tutti i cimeli qui esposti, dalla Coppa Internazionale conquistata nel 1930 fino alle maglie indossate dagli Azzurri durante la trionfale cavalcata a Euro2020, i calciatori della Rappresentativa di Lega Pro, insieme allo staff guidato dal tecnico Daniele Arrigoni, sono stati immortalati nell’immancabile scatto davanti al Museo del Calcio.