La CAN C ha designato gli arbitri per le semifinali playoff di Foggia e Lecco. La partita dello “Zaccheria” tra Foggia e Pescara sarà diretta da Paride Tremolada di Monza, assistenti Regattieri e Ravera, IV uomo Galipò, Var Aureliano, Avar Sechi.

La partita al “Rigamonti-Ceppi” tra Lecco e Cesena sarà diretta da Gabriele Scatena di Avezzano, assistenti Belsanti e Ceolin, IV uomo Giordano, Var Pairetto, Avar Schirru.