I numeri della seconda giornata di Serie C NOW

In serie A l’Hellas Verona di Marco Baroni era partito con 2 successi nelle prime 2 giornate. Non ha voluto essere da meno la Virtus di Paolo Fresco, che ha bissato il successo della prima giornata superando 2-1 l’Alessandria al “Gavagnin Nocini”. La rete decisiva rossoblu siglata da Eddy Cabianca, classe 2002, alla seconda gara tra i professionisti con prima rete.

La decima di Lescano. Facundo Lescano (Triestina) suona la “decima”: è il numero di doppiette siglate in Lega Pro dall’attaccante di origini argentine, classe 1996, ai primi gol in maglia alabardata, che tocca quota 60 in 196 partite in categoria.



Rossi torna al gol nella cinquina del Vicenza. Cinque gol con 5 marcatori diversi: dopo lo 0-0 di esordio casalingo contro l’AlbinoLeffe, il Vicenza di Diana fa subito la voce grossa e vince 5-1 a Gorgonzola sulla Giana. Copertina sul primo gol biancorosso del campionato, firmato da un giocatore tanto talentuoso, quanto sfortunato e bersagliato dagli infortuni, Fausto Rossi (un cognome non qualunque per un giocatore del Lanerossi…), classe 1990, alla sua prima rete in Lega Pro su 86 partite, sesta in 217 presenze da professionista, a secco dal 12 dicembre 2015 in B, Pro Vercelli-Cesena con la maglia dei bianchi piemontesi.



Bellodi. Nel girone B tre squadre veleggiano a punteggio pieno dopo 2 giornate: una è l’Olbia di Leandro Greco, che vince 1-0 a Pesaro; per Gabriele Bellodi – classe 2000 – terza rete, sempre fuori casa e nei secondi tempi, in 80 partite serie C, tutte firmate con la maglia dei bianchi sardi.



Diakitè . Si rimane in Sardegna per vedere la seconda delle tre capoliste del girone B: la Torres di Alfonso Greco batte 2-1 il Rimini al “Vanni Sanna” con doppietta di Adama Diakitè (un gol su rigore). Per l’ivoriano quarta doppietta in Lega Pro e seconda con la maglia rossoblu sarda.



Capello. Terza capolista del girone B la Carrarese di Dal Canto, che – da ex – ad Arezzo ha centrato la vittoria 100 da allenatore in campionati professionistici (32 in B e 68 in C). La rete decisiva del derby firmata Alessandro Capello, attaccante, classe 1995, che tocca le 50 reti in C su 155 presenze.



Latina primo. Luca Fabrizi (Latina), classe 1998, segna la sua rete numero 11 e porta tra le capoliste del girone C, 6 punti su 6, il Latina di Di Donato. Per lui 39 presenze in C con preponderanza a segnare nelle riprese, 8 volte su 11.



Il ritorno di Caneo. Una sfortunata esperienza a Padova l’anno scorso, ora il ritorno a Torre del Greco, dove nel 2021/22 chiuse all’ottavo posto, portando i corallini ai playoff. Bruno Caneo è partito in quarta con la sua nuova versione della Turris: 3 reti in 2 giornate per Maniero, 2 su 2 per Gianluca Cum, classe 2002, en-plein finora in rapporto presenze/gol in Lega Pro, 2 reti in 2 presenze assolute.



Le Vespe volano alto. Tra le 3 capoliste del girone C a punteggio pieno, accanto a Latina e Turris, ecco anche la Juve Stabia, che batte 1-0 al “Menti” l’Avellino. La rete decisiva è di Marco Bellich, classe 1999, già avuto a Lucca da mister Pagliuca e che lo ha rivoluto in Campania: per lui gol numero 2 in 79 presenze di Lega Pro, dopo quello siglato in Lucchese-Vis Pesaro, ottobre 2021, con i rossoneri toscani.



Costantino-Monterosi-Gol. Terzo anno nel professionismo e Rocco Costantino non perde il vizio del gol. L’attaccante classe 1990, origini svizzere, firma la quarta doppietta con il biancorosso del Monterosi, ottava in Lega Pro e si porta a 29 reti in 56 partite con la casacca laziale, mai prima d’ora era rimasto per 3 annate di fila nella stessa squadra, sempre più bomber dei biancorossi.

