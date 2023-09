Il responsabile marketing Laudicino in Parlamento a Roma

Il Parlamento chiama Maurizio Laudicino. E’ con grande orgoglio che l’US Pistoiese 1921 comunica che il proprio responsabile marketing sarà protagonista in qualità di esperto mercoledì 13 settembre alle 14:30 presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio a Roma, in occasione di un’audizione informale davanti alla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C.836 Molinari, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

«Sarà un momento importante, e non solo perché non credo capiti tutti i giorni che un dirigente di una società di Serie D venga convocato in Parlamento. L’idea del disegno di legge in questione – dice Laudicino – è quella di introdurre nella legislazione italiana strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell’assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche». In particolare, una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa. Questo particolare modello di governance permette ai tifosi di una determinata società sportiva di entrare nella sfera di proprietà diffusa del club mediante una partecipazione azionaria. In altri termini, i tifosi, attraverso un investimento iniziale anche di modesta entità, possono acquisire la titolarità di azioni e quote del club e diventarne soci, prendendo parte ai risultati sportivi e soprattutto economici della squadra, giungendo in alcuni casi a ricoprire incarichi dirigenziali nella società sportiva di riferimento e influenzandone le decisioni a livello finanziario e nella gestione sportiva.

Oltre a Laudicino interverranno in videoconferenza Matteo Marani, presidente della Lega italiana calcio professionistico; Luigi Gastini, dottore commercialista specializzato in enti del terzo settore, ed Edoardo Barone, vice presidente dell’Associazione piccoli azionisti dell’A.C. Milan.