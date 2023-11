Si chiude l’undicesima giornata della Serie C Now

Si chiude oggi l’undicesima giornata del campionato di Serie C Now.

Girone A

Nel girone A al comando c’è il Mantova che ha battuto per 2-0 in trasferta la Virtus Verona. Domani, 31 ottobre, al “Moccagatta” il recupero dell’ottava giornata tra Alessandria e Atalanta Under 23 con calcio d’inizio alle ore 20:45.

Girone B

Nel Girone B la Torres resta pareggia 1-1 in casa con la Spal e resta al comando. Oggi alle 20:45 scenderanno in campo: Arezzo-Gubbio, Cesena-Carrarese, Perugia-Virtus Entella e Vis Pesaro-Pineto. Sestri Levante-Rimini è stata rinviata per ordinanza della Sindaca della Città di Carrara con la quale ordina, per il maltempo, la chiusura degli impianti sportivi comunali a tutela della pubblica incolumità per lunedì 30 ottobre 2023. Il 2 novembre, alle 18:30, match di recupero tra Olbia e Pineto.

Girone C

Nel Girone C la Juve Stabia battendo di misura il Latina (1-0) si conferma capolista. Stasera alle 20:45 chiuderà il programma Benevento-Potenza. Mercoledì 1 novembre si giocheranno le partite di recupero: Brindisi-Catania (16:15) e Taranto-Messina (18:30). (foto Aic)