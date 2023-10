A Verona lo stage delle Rappresentative di Lega Pro

Inizia domani, al centro sportivo Bottagisio di Verona, la tre giorni di stage di selezione dell’area Nord Italia per le Rappresentative di Lega Pro categorie Under 15, Under 16 e Under 17.

Agli ordini del commissario tecnico Arrigoni e dei collaboratori Corino e Renzi ci saranno 89 giovani provenienti dai club del Girone A. Le amichevoli a ranghi contrapposti saranno giocate alle ore 12 di martedì (Under 17), mercoledì (Under 16) e giovedì (Under 15).



Sotto l’elenco dei convocati dal commissario tecnico Arrigoni

Rappresentativa Under 17

Portieri: Giulio Gadda (Pro Patria), Gianluca Cavalli (Pergolettese), Luca Corbato (Triestina)

Difensori: Elia Rossi (Trestina), Matteo Oppenheim (Triestina), Alessandro Manzatto (Pro Patria), Alessandro Oleoni (Renate), Luca Della Rocca (Legnago), Davide Galvan (Pro Sesto), Stefano Sandre (Giana Erminio), Gianvincenzo Napoli (Renate), Edoardo Demori (Novara), Matteo Lecchi Andrea Gipponi (Lumezzane)

Centrocampisti: Andrea Pescatori (Triestina), Alessandro Murante (Pro Sesto), Filip Markovic (Arzignano), Matteo Marini (Pro Patria), Thomas Dall’Oca (Virtus Verona)

Attaccanti: Federico Quaglio (Pro Patria), Sebastian Luis Drago (Triestina),Mario Occhionero (Lumezzane), Federico Gentile (Pro Patria), Elia Mazzaruna (Trento), Luca Valerin (Renate), Edoardo Nicolello (Novara), Lorenzo Del Piero (Trento), Ivan Pulito (Pergolettese), Emanuele Buzzi (Giana Erminio)

Rappresentativa Under 16

Portieri: Gabriel Fajt (Triestina), Christian Binaghi (Pro Patria), Gabriele Pagani (Pro Patria), Riccardo Cattaneo (Pergolettese)

Difensori: Christian Antignano (Pro Patria), Gabriele Calzà (Trento), Leonardo Bugatti (Lumezzane), Gabriele Cardamone (Pro Sesto), Mattia Cairati (Novara), Nicolò Eccheli (Trento), Francesco Vanazzi (Pergolesttese), Marco Iuliano (Pro Vercelli)

Centrocampisti: Riccardo Zanetti (Arzignano), Giacomo Telotti (Mantova), Tommaso Pozzi (Renate), Pietro Carrillo (Triestina), Jacopo Rivadossi (Lumezzane), Giovanni Mingirulli (Pro Patria), Alessandro D’Elia (Pro Vercelli), Andrea Graziadio (Legnago), Francesco Kuqi (Virtus Verona)

Attaccanti: Emiliano Fabbrini (Novara), Tiziano Di Mauro (Pro Patria), Marco Vettor (Triestina), Matteo Stocco (Legnago), Filippo Galardi (Renate), Stefano Fedele (Trento), Andrea Minenna (Triestina), Keizi Caca (Pergolettese), Federico Bassani (Renate), Lorenzo Riga (Pro Sessto), Andrea Maramarco (Legnago)

Rappresentativa Under 15

Portieri: Riccardo Polo (Pro Patria), Matteo Orizio (Pergolettese), Tiago Mazziotti (Pro Vercelli)

Difensori: Lorenzo Scaia (Trento),Simone Cellamare (Pro Sesto), Matteo Casagrande (Trento), Francesco Aloe (Gian Erminio), Diego Pastore (Renate), Alessio Hoxha (Pro Patria), Francesco Stepancic (Triestina), Tommaso Pelatti (Novara), Francesco Manzoni (Giana Erminio), Gennarino Alan (Pro Patria)

Centrocampisti: Stefano Zoli (Lumezzane),Christian Velner (Triestina), Matteo Cordioli (Virtus Verona), Leonardo Clerici (Pergolettese), Edoardo Laera (Pro Patria), Ivan Covacevich (Triestina), Patrik Quaglino (Pro Vercelli)

Attaccanti: Tommaso Coderoni (Renate), Marco Picarelli (Pergolettese), Leonardo Verderio (Renate), Riccardo Ponzo (Pro Sesto), Christian Pizzuto (Pro Patria), Tommaso Dalli Cani (Arzignano), Alessandro Possagno (Novara), Sebastiano Nervo (Trento)

Commissario tecnico: Daniele Arrigoni

Collaboratore tecnico (all. in 2a Under 17): Luigi Corino

Collaboratore tecnico (all. in 2a Under 15): Oriano Renzi

Allenatore portieri: Alberto Pomini

Medico: Luca Scafuri

Fisioterapista: Giuseppe Pillori

Magazziniere: Davide Rota

Team manager: Paolo Pastore