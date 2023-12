In occasione del primo “Serie C Day” dell’8 dicembre e a dieci mesi dalla sua elezione, il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha rimarcato l’importanza delle strategie comunicative, del web e dei social.

“Ciò che non è comunicato non esiste”. Con queste parole il presidente Marani ha sintetizzato la direzione da seguire per la Lega Pro. La rete è anche rapporto tra società, è collaborazione e, soprattutto, costruttività”.

“Oggi nelle assemblee di Lega Pro si respira serenità. Lo dimostra la decisione assunta per i diritti TV in soli sette giorni e l’approvazione dell’ultimo bilancio all’unanimità. Per i nostri club far parte della Serie C NOW è più bello” – continua il Presidente Marani – e a dare man forte ci pensano i numeri che evidenziano come la Lega Pro non genera nuovi debiti ed ha aumentato il suo fascino con sempre più tifosi negli stadi, crescita dell’audience televisiva e dell’interesse di nuovi sponsor”.

Si è parlato anche di riforme: “La Serie C è pronta e vuole partecipare in maniera attiva e guardando seriamente al domani”. Sulla Lega dei prossimi anni: “Vorrei una Serie C sempre più sostenibile, produttrice di talenti che riescono ad arrivare nella serie maggiore come è successo, ad esempio, con Riva e Baggio. Con stadi all’avanguardia e senza barriere. Sul fronte dei giovani stiamo lavorando quotidianamente con il vicepresidente vicario Zola. La riforma che stiamo elaborando porterà il suo nome. Al progetto giovani si aggiungerà anche un cospicuo fondo derivante da multe e sanzioni ai club”.