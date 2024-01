Serie C, le storie dell’ultima giornata: da Pattarello alla famiglia Fumagalli

I punti scelti sul proprio sito dalla Lega Pro per raccontare l’ultima giornata.

Zoma fa gioire l’Albinoleffe Di nome fa Mohamed Alì, di cognome Zoma: la sua doppietta, in rimonta, ha regalato i tre punti all’AlbinoLeffe che ha battuto la Triestina. Per l’attaccante originario del Burkina Faso seconda doppietta italiana con cui supera la doppia cifra in Serie C NOW.

Oh, che bel Castelli Vittoria preziosa per la Pro Patria. Allo “Speroni” battuto per 3 a 1 il Novara. Doppietta per Davide Castelli, la seconda per lui nei professionisti – dopo quella del settembre 2022 in Pro Patria-Mantova – e nel giorno della gara 99 in Lega Pro.

Nicastro si conferma bomber Vittoria della Vis Pesaro ad Olbia, 1-0 il risultato finale, decisa da Francesco Nicastro appena arrivato dal Pontedera. Per l’attaccante neo-biancorosso 75 reti in 264 partite in categoria.

Doppio Pattarello contro la Carrarese Prima della 21a giornata la Carrarese era la difesa di ferro del girone B, 13 soli gol subiti, come il Cesena. Domenica, però, viene sconfitta in casa dall’Arezzo col risultato di 2 a 3. Fa doppietta, in amaranto, Emiliano Pattarello, alla terza rete in carriera contro i gialloblù.

A Messina, di padre in figlio Ermanno e Jacopo Fumagalli, una delle più belle storie del calcio che ha fatto il giro d’Italia in queste ore. Il primo portiere di lungo corso, 41 anni, con 644 presenze nella sola regular season è il re all-time della Lega Pro dal 1960/61 ad oggi, il secondo convocato per Casertana-Messina, classe 2006.

Un girone C da record E’ il giorno delle storie, la 21a giornata del girone C: in Avellino-Juve Stabia 2-2, Fabio Tito sale a 244 partite nel girone meridionale ed aggancia al primo posto della classifica, dalla riorganizzazione della moderna Serie C, Ciro De Franco.