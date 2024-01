Dietro le quinte della Supercoppa 2024

Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si preparano a disputare all`Al-Awwal Park Stadium un’edizione tutta nuova della Supercoppa.

Tutto pronto a Riyadh per le due semifinali in programma il 18 e il 19 gennaio alle ore 20.00.

“Arabian night, come i sogni arabi, terra mistica di fiabe e magia”. In realtà più che la magia le quattro squadre che si sfideranno a Riyadh, la più grande città della Penisola Arabica che sorge nel cuore del deserto, metteranno in campo organizzazione tecnica e grinta per provare a vivere una notte da sogno in Arabia Saudita.

Le due semifinali, Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio che si giocheranno giovedì 18 e venerdì 19 gennaio alle 20.00, e poi la finalissima, in programma lunedì 22, sempre alle 20.00, si terranno tutte al Al-Awwal Park Stadium.

Colori, emozioni e sensazioni dei giorni che precedono le due Semifinali della Supercoppa Italiana di Riad 2024

Source Lega Serie A