Serie C e Cattolica, presentazione al Viola Park

Un evento importante vede protagonista la Serie C NOW: Cattolica, Business Unit di Generali Italia, sarà il nuovo partner commerciale e la presentazione dell’accordo avverrà giovedì 25 gennaio 2024, dalle ore 11, in una cornice d’eccezione: il Viola Park, con ACF Fiorentina come hosting partner della giornata.

Oltre al main event con la presentazione della partnership tra Lega Pro e Cattolica, è in programma un atteso workshop a tema “I nuovi centri sportivi come asset per lo sviluppo del calcio giovanile” con relatori nazionali e internazionali.

Rappresentativa di Lega Pro U17 – Fiorentina Under 17

A seguire, sono previste la visita guidata dei 60 club di Serie C NOW all’innovativo “Viola Park” e la partita tra la Rappresentativa di Lega Pro U17 e i pari età della Fiorentina.