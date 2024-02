Serie C, via libera al VAR nei play-off e play-out

Si è tenuta questa mattina l’Assemblea di Lega Pro convocata in via straordinaria per l’elezione suppletiva di un nuovo Consigliere Federale e in via ordinaria per discutere del progetto giovani e del VAR.

I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del Presidente di Lega Pro Matteo Marani che ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti in un anno di nuova governance.

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è stato eletto nuovo Consigliere Federale con 28 voti favorevoli. 18 i voti per il presidente Gianfranco Andreoletti dell’Albinoleffe, due le schede nulle.

È stata accolta con larghissimo favore la proposta di utilizzo del VAR nelle fasi Play Off e Play Out della Serie C NOW 2023/2024.

Ampia condivisione e unità d’intenti, poi, sul progetto giovani presentato dal Vicepresidente Vicario di Lega Pro Gianfranco Zola. La “Riforma Zola”, tanto necessaria quanto improcrastinabile, è stata discussa nei principi generali e verrà approfondita ulteriormente nel tavolo di lavoro “giovani” istituito dalla Lega. Si definiranno così progetti per lo sviluppo e il sostegno di sistema all’impiego degli Under 23 del campionato.

Durante l’Assemblea, alla quale ha presenziato come gradito ospite il presidente della LND, Giancarlo Abete, è stata presentata anche la nuova piattaforma Calcio Servizi. Il sito web sarà interamente dedicato ai club, che avranno accesso esclusivo alla piattaforma, per ricevere assistenza in materia contabile, finanziaria e normativa.

I rappresentanti dei sessanta club, poi, hanno esaminato e discusso il documento federale di riforma mostrando grande sensibilità verso il tema della sostenibilità economica. Ribaditi i principi attuali per quanto riguarda l’inserimento delle seconde squadre.