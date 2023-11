Carrarese, Panico all’ultimo respiro! Sconfitta la SPAL

Il campo dello Stadio Dei Marmi ha assistito a una nuova vittoria emozionante della Carrarese, che ha inflitto un duro colpo alla Spal grazie a un gol decisivo di Panico arrivato al quinto minuto di recupero.

La squadra di Dal Canto ha dominato il match per l’intera durata, dimostrando il proprio controllo del gioco e creando diverse occasioni per sbloccare il risultato, specialmente con Capello e lo stesso Panico.

La partita è stata caratterizzata da un primo tempo senza emozioni significative, ma la Carrarese ha continuato a mostrare il suo impegno, meritando la vittoria finale. La Spal, rimasta a pari punti con Sestri Levante e Vis Pesaro (quest’ultima deve ancora recuperare una partita), ora si trova in una posizione complicata in classifica. La squadra gialloblu, con il cuore e la determinazione mostrati sul campo, può guardare con fiducia al futuro del campionato.

Nel primo tempo, l’ex giocatore del Crotone, Panico, aveva già segnato con un gol annullato per fuorigioco. Nonostante il primo tempo finisse senza reti, la Carrarese ha mantenuto la pressione nella ripresa. Alfonso e i suoi compagni di squadra hanno resistito fino al minuto 95, quando Cicconi ha fornito un cross dalla sinistra e Panico ha colpito di testa siglando la vittoria.

La Carrarese continua a essere imbattuta allo Stadio Dei Marmi e si posiziona sempre più in alto nella classifica. La Spal, d’altro canto, si trova in una crisi senza fine sotto la guida di Colucci. Con questa vittoria, la Carrarese raggiunge la terza posizione in solitaria, staccando di un punto il Perugia e riducendo il distacco dalla vetta a -7. La Spal, invece, si arrende nel recupero e perde un punto cruciale che avrebbe potuto influenzare la classifica.