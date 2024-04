Torneo Nazionale “Maggioni-Righi”, terzo posto per la U17 di Lega Pro

I giovani calciatori di Serie C NOW, nel pieno delle festività pasquali, si regalano una gioia con la maglia della Rappresentativa di Lega Pro U17 chiudendo al terzo posto il Torneo Nazionale “Maggioni-Righi”.

La selezione guidata dal Commissario Tecnico Arrigoni ha terminato al primo posto il girone davanti a Genoa, SP Austria Klagenfurt e ASD Chisola, conquistando 7 punti e senza subire reti.

In semifinale, sfida di alto livello contro l’Hellas Verona. Incontro ricco di giocate importanti, quello disputato tra la Rappresentativa di Lega Pro e gli scaligeri, terminato con il risultato di 2-1 in favore dei gialloblù che, dunque, accedono alla finalissima contro la Juventus che ha avuto la meglio nell’altra semifinale contro il Genoa.

I liguri e la Rappresentativa di Lega Pro si sono nuovamente affrontati nella finale valida per il terzo e il quarto posto. A prevalere sono stati i giovani di Serie C NOW che hanno battuto i pari età del Genoa per 2-0. Decisive le reti di Baglivo su rigore al sesto minuto del primo tempo e di Zanni al decimo della ripresa.

La squadra di Arrigoni ha offerto prestazioni incoraggianti durante tutta la tre giorni del Torneo “Maggioni-Righi” e proprio il Commissario Tecnico ha commentato così la spedizione dei giovani di Serie C NOW: “Dire che sono soddisfatto è riduttivo. Purtroppo, arriviamo al terzo posto dopo aver disputato un torneo splendido, uno di quelli giocati meglio negli ultimi anni, e meritavamo certamente di più. I ragazzi sono stati strepitosi, sono molto orgoglioso di loro. La Serie C ha dei giovani davvero straordinari”.

Oltre a Baglivo (Virtus Francavilla), capocannoniere della selezione con 3 reti all’attivo, sono quattro i calciatori mandati in rete dalla Rappresentativa di Lega Pro U17 nelle gare della competizione: Cecchinato (S.P.A.L.), Zamagni (Cesena), Berti (Cesena) e Zanni (Benevento, 2 gol).

La formazione della Rappresentativa di Lega Pro U17 nella finale terzo e quarto posto

RLPU17: Iuliano, Zanni, Corallini, Borrelli, Barizza, Nonga, Lanzone, De Martino, Samaritani, Baglivo, Banelli; a disposizione: Santer, Greco, Moschella, Zamagni, Berti, Cecchinato, Viola. All. Arrigoni

Il tabellino

Primo tempo (1-0): Baglivo al 6’ min su rigore (RLP);

Secondo tempo: Zanni al 10’ min (RLP).

I risultati di tutte le gare della Rappresentativa di Lega Pro U17

Gironi

RLP U17 – SP Austria Klagenfurt 1-0

Genoa c.f.c. – RLP U17 0-0

RLP U17 – ASD Chisola 4-0

Semifinale

Hellas Verona – RLP U17 2-1

Finale terzo e quarto posto

RLP U17 – Genoa c.f.c. 2-0