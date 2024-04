Rimonta da batticuore, Tramoni torna da protagonista: 4-3, il Pisa batte il Palermo

L’Arena ha vissuto una partita epica, con il Pisa che ha superato il Palermo con una rimonta mozzafiato, finendo 4-3 grazie a una doppietta di Matteo Tramoni, tornato in campo dopo sette mesi di assenza per infortunio.

Il protagonista del giorno è Tramoni, appena diventato italiano, la cui prestazione magistrale ha portato la squadra ad una vittoria che entra nella storia delle partite nerazzurre, consolidando la loro posizione all’ottavo posto in classifica con quaranta punti.

La Nord ha fatto sentire il suo apporto come chiesto da Mister Aquilani sostenendo il Pisa fin dai primi minuti.

La squadra di casa ha schierato un 3-5-1-1, con Moreo alle spalle di Bonfanti e Valoti a centrocampo, cercando di sorprendere un Palermo che ha optato per una difesa a quattro ma ha cambiato tattica passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il Pisa è partito forte, con un’occasione da gol dopo soli due minuti: Moreo ha colpito di testa su calcio d’angolo, ma il suo tentativo è stato deviato sul palo da Pigliacelli. Il Palermo ha subito ricevuto cartellini gialli per Gomes e Coulibaly nei primi minuti di gioco.

Ma è stato il Palermo a sbloccare il punteggio al 24′ con Brunori, il quale ha segnato con un tiro potente dall’area. Il Pisa ha cercato di reagire, ma il Palermo ha raddoppiato al 42′ con Lund. Tuttavia, poco prima della fine del primo tempo, il Pisa ha avuto l’occasione di accorciare le distanze, ma Moreo e Bonfanti non sono riusciti a trovare la rete.

Nella ripresa, il Pisa ha iniziato a premere e ha riaperto la partita con il gol di D’Alessandro al 9′, seguito dal pareggio di Bonfanti al 18′. Il Palermo è rimasto in dieci uomini dopo il secondo giallo a Gomes, dando al Pisa un vantaggio numerico. Il Pisa ha continuato a spingere e ha ottenuto un rigore al 30′, trasformato da Brunori. Ma la vera svolta è arrivata con la doppietta di Matteo Tramoni, che ha segnato due gol in pochi minuti, portando il Pisa alla vittoria.

La squadra e i tifosi hanno festeggiato questa vittoria memorabile sotto la Nord, con grande entusiasmo e gioia. Ora il Pisa guarda avanti alla prossima sfida contro il Brescia, anche se dovrà fare a meno di Barbieri, squalificato per accumulo di cartellini gialli.

PISA-PALERMO 4-3 (0-2)

Gli highlights

Il tabellino

PISA (3-4-2-1). Loria; Calabresi (78′ Torregrossa), Caracciolo, Canestrelli; D’Alessandro (L. Tramoni), Marin, Esteves, Barbieri (46′ Beruatto); Valoti, Moreo (78′ Tramoni M.), Bonfanti (89′ Veloso). A disposizione. Nicolas, Leverbe, Touré, Masucci, Arena, De Vitis, Piccinini. Allenatore Aquilani.

PALERMO (4-3-3). Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Coulibaly (20′ Vasic); Di Mariano (82′ Graves), Brunori (82′ Soleri), Di Francesco (73′ Aurelio). A disposizione. Desplanches, Lucioni, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Henderson, Traorè. Allenatore Corini

Arbitro. Francesco Fourneau di Roma 1. Assistente. Massara-Bitonti. 4° Ufficiale. Sacchi. Var. Ghersini. Avar. Di Vuolo

Reti. 32′ Brunori, 42′ Lund, 59′ D’Alessandro, 63′ Bonfanti, 76′ Brunori (rigore), 84′ Tramoni M.

Note. Ammoniti: Coulibaly, Barbieri, Caracciolo, Calabresi. Espulso Gomes al 61′ per doppia ammonizione. Spettatori presenti 8.141. Recupero 3′ pt, 6′ st.