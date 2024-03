Torneo Nazionale “Mario Meggioni – Walter Righi”, tutto pronto per l’Under 17 di Lega Pro

Tutto pronto per il debutto della Rappresentativa di Lega Pro U17 al Torneo Nazionale “Mario Meggioni – Walter Righi” che si disputerà dal 29 marzo al 1° aprile 2024 a Borgaro Torinese.

L’a.s.d. Borgaro Nobis 1965, società organizzatrice dell’evento sportivo, ospiterà la 43esima edizione della kermesse giovanile a cui prenderanno parte 8 squadre, sei delle quali provenienti da realtà professionistiche.

Nella prima fase del torneo i club, suddivisi in due gironi da quattro squadre, si affronteranno in gara unica e soltanto le prime due classificate nei rispettivi raggruppamenti potranno garantirsi l’accesso alle semifinali e contendersi la vittoria.

I giovani calciatori di Serie C NOW, selezionati dal CT Daniele Arrigoni che si era detto molto soddisfatto delle prestazioni offerte nelle ultime uscite contro Roma e Fiorentina, si raduneranno già il 28 marzo in Piemonte, dove prenderanno parte ad una sessione di allenamento prima dell’esordio nella competizione contro lo SK AUSTRIA KLAGENFURT.

I CONVOCATI

Portieri: Simone Iuliano (Turris), Leonardo Santer (Trento);

Difensori: Mattia Barizza (Gubbio), Alessandro Carlini (Ancona), Riccardo Corallini (Monterosi), Edoardo De Mori (Novara), Nicolò Greco (Cesena), Alessandro Lanzone (Avellino), Victor Nonga (Benevento), Mario Zanni (Benevento);

Centrocampisti: Andrea Banelli (Arezzo), Filippo Berti (Cesena), Salvatore Borrelli (Benevento), Manuel Moschella (Lucchese), Davide Zamagni (Cesena);

Attaccanti: Gianmarco Baglivo (Virtus Francavilla), Leroy Cecchinato (Spal), Salvatore De Martino (Benevento), Cristian Samaritani (Spal), Nicola Viola (Messina).

I GIRONI

GIRONE A GIRONE B a.s.d. Borgaro Nobis 1965 Juventus F.C. Hellas Verona Rappresentativa Regionale VDA SK Austria Klagenfurt A.S.D. Chisola Calcio Genoa c.f.c. Rappresentativa U17 Lega Pro

IL PROGRAMMA

Venerdì 29 marzo SK Austria Klagenfurt – Rappresentativa Lega Pro U17

Sabato 30 marzo Genoa c. f. c. – Rappresentativa Lega Pro U17

Domenica 31 marzo Rappresentativa Lega Pro U17 – A.S.D. Chisola Calcio

Lunedi 1 aprile fase semifinale e finale