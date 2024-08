Serie C II Turno Coppa Italia: highlights su YouTube e due dirette su Sky e NOW

Anche per il II turno della Coppa Italia Serie C sarà possibile vedere sul canale YouTube ufficiale della Serie C gli highlights delle 16 partite, che si disputeranno tra il 17 e il 18 agosto.

Sarà un weekend con ben trentadue squadre che si contenderanno un posto negli ottavi di finale, in programma (sempre in gara unica) il 27 novembre.

Tra le partite del prossimo weekend, Avellino-Pontedera verrà trasmessa in diretta su SkySportCalcio e NOW (ore 21), mentre domenica sarà il turno di Padova-Feralpisalò, live sempre su SkySportCalcio e NOW dalle 21.

Il programma completo delle sfide del Secondo Turno Eliminatorio

SABATO 17 AGOSTO, ORE 21

Gruppo A

Novara-Milan Futuro

Torres-Albinoleffe

Gruppo B

Caldiero Terme-Trento

Lumezzane-Rimini

Gruppo C

Avellino-Pontedera (SkySport-NOW)

Casertana-Giugliano

Gruppo D

Trapani-Monopoli

DOMENICA 18 AGOSTO, ORE 21

Gruppo A

Pro Patria-Pro Vercelli

Giana Erminio-Virtus Entella

Gruppo B

Padova-Feralpisalò (SkySport-NOW)

Atalanta Under 23-Vicenza

Gruppo C

Arezzo-Ascoli

Pineto-Perugia (ore 20)

Gruppo D

Benevento-Potenza

Picerno- Team Altamura (ora 18)

Catania-Crotone