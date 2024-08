Serie C, incontro tra Marani e gli arbitri

Alla vigilia dell’inizio del Campionato di Serie C NOW 2024-25, il Presidente Matteo Marani ha incontrato al Centro Tecnico Federale di Coverciano il Presidente dell’AIA, Carlo Pacifici, il Responsabile della CAN C, Maurizio Ciampi, e tutti gli arbitri della Serie C.

La riunione d’inizio stagione prevista dal Sistema Licenze Nazionali tra AIA, direttori di gara e club, in cui si è discusso di novità regolamentari e del ruolo dei capitani, è stata l’occasione per augurare loro il meglio in vista delle oltre milleduecento gare che coinvolgeranno i sessanta club della Serie C durante l’anno.