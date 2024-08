Si presenta Malthe Hojholt

E’ arrivato il giorno delle presentazioni ufficiali anche per il danese Malthe Hojholt

Il nuovo numero 8 nerazzurro, accompagnato dal Direttore Sportivo del Pisa Sporting Club Davide Vaira, si è concesso ai microfoni dei giornalisti per raccontare la sua storia calcistica e le prime emozioni di questa avventura nel calcio italiano: “Sono veramente felice e orgoglioso di essere qui e spero di potermi ritagliare uno spazio importante; magari, nel tempo, ripercorrere le tappe dei grandi giocatori danesi del passato che hanno vestito questa maglia. Il mio ruolo? Sono un centrocampista centrale a cui piace giocare la palla e coprire tutte le zone del campo. Sono a disposizione di mister Inzaghi, una persona da cui penso di poter imparare tanto, e del gruppo per raggiungere insieme i traguardi prefissati. Mi sto ambientando in fretta anche perché non ho trovato grandi differenze nel modo di allenarmi; nel vivere la partita sì, perché lo stadio di Pisa mi ha veramente emozionato“.