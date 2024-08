Lega Pro e Aeronautica Militare anche nella Serie C Now di questa stagione

Lega Pro e Aeronautica Militare: una partnership che continuerà per tutto il campionato di Serie C NOW 2024-25.

Grazie al lavoro degli esperti del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, tifosi, appassionati e addetti ai lavori potranno consultare le previsioni metereologiche nelle trenta città che, in ogni giornata, ospitano le gare dei tre gironi della Serie C NOW.

Quotidianamente, sul sito e sui canali social della Serie C, saranno disponibili le previsioni sull’andamento di temperatura reale e percepita, intensità e direzione del vento, umidità e quantità di eventuali precipitazioni.

Uno strumento di fondamentale importanza, di grande precisione e altamente professionale, che sarà a disposizione degli utenti e dei cittadini per conoscere tempestivamente le condizioni meteorologiche sugli impianti sportivi sede delle competizioni calcistiche della Lega Pro.

L’Aeronautica Militare, da sempre al servizio della comunità, continua la collaborazione con la Lega Pro condividendone i medesimi valori di lealtà, rispetto, spirito di servizio e senso della disciplina a fondamento delle rispettive attività.