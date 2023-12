Livorno piange la scomparsa di Paolo Nassi

Una notizia triste ha colpito il cuore del calcio amaranto con l’Unione Sportiva Livorno 1915 che annuncia con profonda tristezza la scomparsa dell’ex dirigente Paolo Nassi all’età di 88 anni.

Conosciuto come il “team manager amaranto”, Nassi ha dedicato circa trent’anni della sua vita al servizio della prima squadra, contribuendo in modo straordinario alla storia del club.

“Ciao Paolino”, si legge nel comunicato dell’US Livorno 1915, “sarai sempre con noi”.

Questa frase rappresenta non solo un addio formale ma un caloroso ringraziamento per tutto ciò che Nassi ha fatto per la squadra, la città e la sua comunità. Il legame tra Paolo Nassi e l’US Livorno 1915 è stato più di un semplice rapporto lavorativo; è stato un legame di passione, dedizione e amore per i colori amaranto.

Nel corso degli anni, Paolo Nassi ha vissuto insieme alla squadra i momenti di gioia e di sfide, contribuendo a creare un rapporto speciale con i giocatori e con i tifosi. Il suo impegno instancabile e la sua dedizione hanno reso Paolo Nassi una figura iconica nell’ambito sportivo di Livorno.



La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità sportiva, ma l’eredità di Paolo Nassi vive nei ricordi, nelle storie e nei successi del Livorno. Il club amaranto continuerà a onorare il suo nome, ricordando l’uomo straordinario che ha dedicato la sua vita al calcio e alla squadra che ha tanto amato.

In questo momento di dolore, l’Unione Sportiva Livorno 1915 si stringe attorno alla famiglia di Paolo Nassi, condividendo il lutto e l’importanza di celebrare la vita di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club.