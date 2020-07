Contratto rinnovato per Matteo Meucci, centrocampista classe ’93, protagonista della cavalcata rossonera e che sarà a disposizione di mister Francesco Monaco anche nel prossimo campionato di Serie C.

Soddisfazione per il giocatore e per il DS Daniele Deoma, che lo ha definito in conferenza stampa “un vero uomo oltre che un ottimo giocatore”.