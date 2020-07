Proseguono scrupolosi e incessanti i lavori di cura e manutenzione ai campi e alle strutture dell’impianto sportivo dell’Acquedotto sotto la supervisione della società rossonera.

Grazie al prezioso lavoro dello storico custode Mauro Matteelli e altri collaboratori, tra cui il preparatore dei portieri Roberto Guidi, che si è prodigato in mansioni per lui inedite per la causa rossonera, i campi e l’intero impianto si presentano, già oggi, venerdì 17 luglio, in ottime condizioni.