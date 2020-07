Vito Graziani svela il quadro tecnico del Settore Giovanile rossonero

Oggi, giovedì 2 luglio, conferenza stampa di presentazione dello staff del Settore Giovanile presieduta dal DG Mario Santoro, Alessandro Vichi, Daniele Deoma e Vito Graziani, responsabile del Settore Giovanile

Di seguito il quadro tecnico:

Eupremio Carruezzo – allenatore formazione Berretti

Davide Guasti – allenatore formazione Under 17 Serie C

Giacomo Nincheri – allenatore formazione Under 15 Serie C

Nazzareno Tarantino – allenatore formazione Giovanissimi Regionali Professionisti

Alessandro Bertolozzi – allenatore formazione Esordienti

Nicola Cortopassi e Filippo Pelamatti – preparatori atletici

Roberto Guidi, Claudio Puccinelli e Francesco Palmieri – preparatori dei portieri

Alberto Casella e Massimo Valiensi – collaboratori tecnici