Doppio colpo per i rossoneri: arrivano Scalzi e Panariello

La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni di Filippo Scalzi a Aniello Panariello.

Scalzi, classe ’97, è un esterno offensivo proveniente dalla Sanremese, con cui nell’ultimo campionato di Serie D ha messo a segno 10 reti in 21 presenze. Corteggiato da squadre di categoria anche superiore, è un calciatore abile nel dribbling e nella conclusione, costantemente proiettato all’attacco. Con il calciatore accordo ratificare, per questioni burocratiche, entro il 1 settembre.

Panariello, classe ’88, è un difensore affidabile ed esperto, proveniente dalla Paganese, con cui nell’ultimo campionato di Serie C ha disputato 22 partite, mettendo anche a segno due reti. Per lui un contratto biennale, che lo lega ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2022. La società ringrazia per la collaborazione e la professionalità dimostrata il procuratore del giocatore, Emanuele La Rocca.