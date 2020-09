Lucchese – Pergolettese a porte chiuse: il comunicato della società

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente che la partita Lucchese – Pergolettese di domenica 27 settembre si svolgerà a porte chiuse.

L’invio del presente comunicato arriva in seguito ai continui solleciti della società rossonera verso gli uffici competenti della Regione, proseguiti fino a questa mattina, affinché la Toscana si adeguasse al DPCM del 7 agosto 2020 che prevede la presenza in ogni stadio di 1000 spettatori.

La società apprende inoltre con grande rammarico che in regioni vicine, come ad esempio l’Emilia Romagna, partite dello stesso girone dei rossoneri, si svolgeranno davanti ai 1000 spettatori previsti dallo stesso DPCM, in seguito all’ordinanza del Governatore della Regione.

La Lucchese 1905 ritiene infine che questa decisione penalizzi fortemente la società e i suoi tifosi tutti.