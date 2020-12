Lucchese – Alessandria 0 a 2: il commento di mister Giovanni Lopez

Le dichiarazioni di Giovanni Lopez nel post partita di Lucchese – Alessandria.

“E’ stata una gara ben preparata e giocata attentamente dai ragazzi, che hanno tenuto bene il campo per tutto il primo tempo. Abbiamo dovuto rinunciare a Papini, infortunatosi nel riscaldamento, ben sostituito da Bartolomei che però non aveva 90 minuti nelle gambe”.

“Nella ripresa l’Alessandria ha dimostrato la sua qualità superiore ed ha segnato per due volte, congelando di fatto il risultato. La stanchezza dei nostri e la compattezza dei piemontesi ci ha impedito di reagire dopo i gol subiti, ma sono soddisfatto dell’impegno e dello spirito battagliero mostrato dai ragzzi”.

“Quella che viene sarà una settimana importante: domenica arriva qui a Lucca una diretta concorrente per la salvezza e non dobbiamo sbagliare la partita. Tra le note positive voglio menzionare l’ingresso in campo di Cellamare, un giovanissimo che, come tutto il resto del gruppo, si allena con passione e grande impegno ogni giorno. Restiamo compatti, sereni e continuiamo a credere nel nostro lavoro”.