La capolista Renate si ferma a Lucca

Lucchese-Renate 1-1

Lucchese: Coletta (38′ st Biggeri), Panariello, Papini, Nannelli, Solcia, Marchigiani (36′ st Scalzi), Meucci, Adamoli, Sbrissa, Dumancic, Petrovic. A disp. Biggeri, Cruciani, Kosovan, Panati, Cellamare, Signori, Bartolomei, Molinaro, De Vito, Caccetta. All. Lopez.

Renate: Gemello, Esposito (27′ st Burgio), Ranieri (27′ st Lakt), Maistriello (10′ st De Sena), Anghileri, Kabashi (16′ st Giovinco), Galuppini (27′ st Marano), Rada, Damonte, Possenti, Silva. A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Sorrentino, Santovito, Magli. All. Diana.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Reti: 7′ pt Rada, 17′ pt Marchigiani (r)

Note. Ammoniti: Meucci, Mastello, Silva, Marchigiani. Angoli 1-4

“Abbiamo fermato sul pari la prima in classifica, una squadra forte e attrezzata, e sono orgoglioso di questi ragazzi, degli sforzi che fanno quotidianamente, dell’impegno e di come hanno reagito oggi per rimettere in piedi la gara. Abiiamo ben tenuto il campo per tutti i 90 minuti, senza paura e senza remore di nessun genere. Il percorso intrapreso è sicuramente quello giusto, ma dobbiamo proseguire a lavorare con impegno ed intensità ogni giorno”