Primavera 3, pesante sconfitta casalinga contro il Grosseto

Primavera 3 – L’ex Berretti dell’Us Grosseto di Mirko Pieri ha batttuto, mercoledì 31 marzo, in trasferta la Lucchese con un netto 3 a 0 nel match che si è disputato allo Stadio Comunale di“Saltocchio”. Una brutta sconfitta per la squadra di mister Carruezzo che sta già lavorando per la partita di sabato 3 aprile contro la Viterbese Castrense alle ore 15:00.



“Nonostante la netta sconfitta l’analisi è stata comunque positiva, siamo usciti a testa alta poiché i ragazzi hanno lottato fino all’ultimo minuto- sottolinea mister Tony Carruezzo- Il 3-0 probabilmente non corrisponde a ciò che abbiamo dimostrato sul campo, ma incassiamo e andiamo avanti. Stiamo lavorando per comprendre e superare i nostri limiti, partendo da essi per trovare una linea di crescita costante.

Lucchese – Grosseto 0-3

Lucchese: Pirola, Velani, Iannello (1′ st Lunardi), Pieretti (21′ st Gradi), Olivieri (39′ st Tricarico), Mati, Cantone (1′ st Pirozzi), Marinai, Calvigioni (1′ st Durante), Yener, Camaiani. A disposizione: La Bozzetta, Lunardi, Pirozzi, Durante, Bianchi, Di Meo, Gradi, Lattuga, Munno, Romano, Tricarico , Giuffrida.

All.: Carruezzo.

Grosseto: Brunetti, Franceschini (21′ st Galli), Veronesi, Ottaviani, Simi, Cerulli, Filippi (41′ st Lucattini), Marraccini (33′ st Salvadori), Sarno, Perrella, Colombo (21′ st Mema). A disposizione: Bocchi, Mema, Lucattini, Di Meglio, Salvadori, Sacchini, Galli.

All.: Pieri

Arbitro: sig. Niccolai di Pistoia.

Reti: 26′ pt Marraccini (G), 46′ pt e 40′ st Sarno (G).