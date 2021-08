Tre nuovi innesti e la conferma di Papini per i rossoneri

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Federico Papini, difensore classe ’99, già in rossonero nelle due stagioni precedenti. Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2022.

Parallelamente la società annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Cucchietti (portiere classe ’98), Marco Bellich (difensore classe ’99) e Francesco Corsinelli (centrocampista classe ’97).

Cucchietti, giovane estremo difensore con oltre 100 presenze tra i professionisti con le maglie di Reggina, Alessandria, Sudtirol e Gubbio, ha sottoscritto in rossonero un contratto biennale. Due anni di contratto anche per Bellich, difensore di sicuro avvenire che ha disputato gli ultimi tre campionati nel Novara in Serie C, e per Corsinelli, duttile centrocampista che tra i professionisti ha già vestito le maglie di Pontedera, Feralpisalò, Piacenza, Bari e Novara.

Tutti i giocatori sono già a disposizione di mister Pagliuca.

Benvenuti in rossonero!